川普被控性侵证词自相矛盾 将原告误认为前妻

（法新社纽约19日综合外电报导）美国前总统川普一再声称控告他性侵的女子卡洛尔「不是我的菜」，但最近公布的书面证词显示，川普在照片指认时将卡洛尔误认为他的前妻梅波斯，这可能破坏了自己的辩护证词。

广告 继续浏览后续

法新社报导，现年79岁的卡洛尔（E. Jean Carroll）曾任时尚杂志Elle专栏作家，她指控川普1990年代在纽约市波道夫古德曼百货公司（Bergdorf Goodman）试衣间性侵她。

川普2019年接受「国会山庄报」（The Hill）访问时否认这项指控，反控她「完全在说谎」，称她只是企图宣传自己的书。卡洛尔之后控告当时还是总统的川普性侵及诽谤。

但据本月17日公布的川普去年10月19日书面证词的摘录，他可能破坏了自己的一项主要辩护证词。在书面证词中，川普曾重申再三提出的说词，声称他不可能追求卡洛尔或性侵她，因为他不会受到长得像卡洛尔那样的女人吸引。

川普宣称：「恕我直言，首先，她不是我的菜。其次，这从未发生过。」在书面证词中，当川普被直接问及这起指控事件时，他重申了这项陈述。

川普指称：「就外表而言，她不是我的菜，而今我必须间接听到关于她的事情，她在任何方面、外形或类型都不会是我的菜。」

但当川普被展示一张他在1990年代与卡洛尔等人于招待会的合影时，他竟说：「那是马拉（梅波斯，Marla Maples），那是我的妻子。」之后他的律师更正了这项陈述。

川普于1993至1999年期间与第二任妻子梅波斯在一起。他于1998年开始与现任妻子梅兰妮亚（Melania Trump）约会。

卡洛尔正寻求伤害赔偿，数额不详，为支持自己的殴击伤害诉讼，她说川普对她造成持久的心理伤害，且让自己无法再维持一段恋情关系。

© 2023 AFP