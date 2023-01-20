指川普和律师无谓提告希拉蕊 法官处罚款3千万

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦法官米道布鲁克斯对前总统川普及其律师处以近百万美元（约3000万台币）罚款，原因是他们「无谓」兴讼指控前国务卿希拉蕊．柯林顿企图操控2016年总统大选。

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联邦地区法官米道布鲁克斯（John Middlebrooks）表示，川普展现出一种「滥用法院的持续行为模式」，以兴讼来「不诚实地提出一种政治说词」。共和党籍的川普有意在2024年再次参加总统选举。

这起案件去年已遭米道布鲁克斯驳回，案中宣称，在2016年大选败给川普的希拉蕊（Hillary Clinton）和其他人捏造不实说法，指川普竞选团队与俄罗斯勾结。

案中以此为由，要求希拉蕊支付7000万美元损害赔偿。

但米道布鲁克斯在45页的法院书面命令中写道，这项诉讼案「根本不应该提出」。

命令中说：「案中陈述内容不足以进行法律索赔，从一开始就显而易见，任何有理智的律师都不会提出此案。修正过的诉状所列出的诉讼理由，都是出于政治目的，无一提出在审判权限内的法律索赔。」

命令中也对川普的律师哈巴（Alina Habba）判罚。川普和哈巴负有共同和个别责任，必须支付罚款总额93万7989.39美元，以偿还被告的法律费用。

© 2023 AFP