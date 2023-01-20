私物夹有旧机密文件引来挞伐 拜登企图淡化争议

（法新社阿普多斯19日电） 美国总统拜登被发现私人物品中含有不当存放的过往机密文件而引来挞伐，他今天以「根本就不是回事」回应，企图要淡化争议。

广告 继续浏览后续

拜登在前往加州途中被媒体追问自家搜出机密文件争议时，他说：「我觉得你们会发现，那根本就不是回事。」

「我没什么好遗憾的，也正依循律师要我做的去做，这就是我们正在做的事，根本就不是回事。」

约莫一周前媒体纷纷披露，在拜登先前的办公室被找出10多份前他此前担任副总统时的机密文件，后来在拜登于德拉瓦（Delaware）的家中及车库又发现更多。此事在白宫引发骚动，也让盟友担心拜登不久后打算宣布将寻求2024年连任一事恐蒙上阴影。

尽管拜登的情况不若共和党籍的川普在总统卸任后，将数以百计的文件从白宫带到他在佛罗里达寓所般严重，但拜登同样受到来自媒体、对手政党议员、司法部调查的强大压力。

白宫几天前婉拒答覆媒体相关提问，现拜登试图反击，坚称已采取适当措施。白宫称拜登的情况不过就是东西意外放错地方。

拜登到加州向受大规模洪患和极端气候伤害的受害民众致意，他一开始对媒体提问这件事感到不悦。

拜登随后说：「听好了，我们发现了少数文件...被归放在错误之处，我们随即把东西移交给国家档案和纪录管理局及司法部。我们正全力配合相关单位，希望能尽快解决此事。」

© 2023 AFP