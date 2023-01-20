美国民谣摇滚老将大卫克罗斯比过世 享寿81岁

（法新社纽约19日电） 美国媒体今天报导，民谣摇滚老将大卫克罗斯比（David Crosby）过世，享寿81岁。他是1960年代和1970年代最具影响力的音乐先驱之一。

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大卫克罗斯比曾与伯兹合唱团（The Byrds，或译飞鸟乐团）创造独特的美国民谣摇滚风格。

他后来与史提尔斯（Stephen Stills）、纳许（Graham Nash）及尼尔杨 （Neil Young）组成「克罗斯比、史提尔斯、纳许与尼尔杨」（Crosby, Stills, Nash & Young），推出1960年代一些最着名的热门歌曲，包括Ohio一曲是关于美国国民兵在肯特州立大学（Kent State University）杀害4名反战抗议者事件，他们还翻唱那个时代的颂歌「胡士托」（Woodstock）。不过他嗑药的习惯和经常暴躁的性格，成了整团解散的导火线，他晚年经常为此表示懊悔。

美国娱乐周刊「综艺」（Variety）率先引述大卫克罗斯比的妻子丹斯（Jan Dance）说法报导，大卫克罗斯比「久病」后过世。美国杂志「滚石」（Rolling Stone）后来引述亲近他的消息人士证实死讯。

丹斯声明说：「虽然他不再陪伴我们身边，他的慈爱和善良的灵魂将持续引导和激励我们。他留下来的精神将透过他的传奇音乐永存于世。」

「和平、爱与和谐，致所有认识大卫和他接触过的人。我们会非常想念他。」

大卫克罗斯比多以另类的吉他调音、丰富的和声、以及抽象的歌词谈到他的和平主义者激进主义、敢说真话和危险的生活闻名，曾两度入主摇滚名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），一生作品丰富。

在乐坛60年生涯中，这位站在反文化摇滚前线的歌手、吉他手和作曲家，创作大量动人的民谣和让人热血的摇滚乐。

© 2023 AFP