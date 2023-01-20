美最高院：未能查明宪法堕胎权意见草案外泄源头

（法新社华盛顿19日电） 美国最高法院今天表示，8个月来侦讯过100名可能嫌疑人的调查行动，迄未查明去年宪法堕胎权意见草案惊人外泄的源头。

广告 继续浏览后续

这项史无前例的外泄事件被最高法院称为「院史上最严重的辜负信任行为之一」，揭露出最高法院计划推翻1973年保障女性堕胎权的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）。

这起外泄事件发生在最高法院就裁决的最终决定作出宣布7周之前，引起支持和反对阵营活跃人士的震怒。当时双方人马都指称，最高法院已向政治低头。

上述100人经过讯问后，多数立即摆脱了嫌疑，其余少数遭到审讯，包括与政治新闻网站Politico有明显关系的法院官员。揭露外泄事件的就是这个网站。

调查行动当时排除了法院电脑系统遭到侵骇的可能性，不过仍发现，法院许多印表机的安全防护不足，可能在不留下任何纪录的情况下进行列印。

在针对某些法院员工进行多次讯问后，院方表示，「调查人员至今无法依据占有优势的证据来认定将草案外泄的人」。

最高法院今天谴责，外泄是对该院公信力的打击，「此事不仅是个受到误导的企图反对行为，还是对司法程序的一记重击」。

前总统川普曾在自己创办的社群网站Truth Social贴文，主张要Politico记者透露消息来源，否则就让他们「锒铛入狱，直到招供为止」。

Politico报导，白宫当时在只有发给该网站的声明中谴责川普这种言论，并表示，「新闻自由是美国民主的基石之一」。

白宫副发言人贝茨（Andrew Bates）在声明中说：「主张恶劣滥权以压制宪法保障的记者权利，是对法治的侮辱，也会破坏美国基本的价值观念和传统。」

© 2023 AFP