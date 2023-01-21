乌克兰盼获德制豹战车 西方盟国未同意

（法新社德国拉姆施坦/基辅20日电） 乌克兰原盼西方国家能快速拨交主力战车到乌国，但西方在今天未能对此达成共识。

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西方盟国于德国拉姆施坦（Ramstein）空军基地举行国防首长会议，会后美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）表示，乌克兰要想今年把俄军逐出境内将极为困难。

会议前半段全聚焦于德国会否放行德制豹2（Leopard 2）战车援助乌克兰，或同意盟国将手中拥有的豹2战车援乌，但与会官员表示今天在豹2援乌一事上未能达成共识，尽管包含援乌防空系统、其他种类战甲车等大量武器均获通过。

德国未说明是否提供乌国所期待的豹2战车（Leopards 2），乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他们只盼西方提供重型战车，此外别无他途。

在拉姆施坦（Ramstein），密利于记者会说：「从军事角度来看，我仍然认为今年内要将俄军逐出乌克兰每寸被占领的土地，将会非常、非常困难。」

这样的发展可能令乌克兰失望。自去年2月底俄国挥军乌克兰以来，目前仍不见战争有解决办法，也没有缓和迹象。泽伦斯基已一再特别要求西方能援助主力战车。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在拉姆施坦的会后记者会说，时间对于乌克兰今春对俄军作战所需的装备和训练至关重要，就算没有豹2战车，乌军也已属装备精良，「乌克兰不需仰赖单一种作战载台」。

奥斯汀还说，乌克兰预料今春将对俄军展开反攻，呼吁盟国加快把装备送到位以利基辅当局准备，「从现在到春天之间，我们有个（反攻）机会之窗…期间任何时候都可供他们行动、反攻」。

以美国为首的这场关于增援乌克兰的西方防长会议举行前，外界预期在数个欧洲国家施压下，盟国应会同意运交德制豹2战车。

但德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在会议空档时告诉媒体：「关于豹2战车，我们仍然不能说何时可做出决定，及做出何种决定。」

他并驳斥外界称德国以一己之力阻挠战车援乌的说法，「大家都团结，唯有德国从中作梗的说法是错误的」。（译者：纪锦玲）

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