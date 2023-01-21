布林肯称美中关系有所缓和 但重申台湾处于风险

（法新社芝加哥20日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，在他准备于2月初前往北京访问的同时，美国与中国的紧张关系已有缓和，但他也再次针对北京当局对台湾的意图提出警告。

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布林肯出席芝加哥大学（University of Chicago）活动时被问到美中关系是否已趋缓，他回答：「我想是的，因为有对话和参与，就会有这种效果。」

布林肯说：「世界其他国家期望我们以负责任的态度处理美中关系。他们清楚我们的确会影响到他们。」

一名美国官员说，布林肯将于2月5日、6日前往北京访问；这是自2018年10月以来首度有美国国务卿访中。

这趟行程是美国总统拜登与中国国家主席习近平去年11月在印尼�Q里岛会谈后敲定。

但布林肯也再次就台湾议题提出警告，称北京加大孤立台湾的力道，去年8月还在台湾附近举行大规模军事演习。

他说：「我想，过去几年我们看到的是中国决定不再安于现状。这个现状奠定过去几十年的稳定基础，实际上就美中关系和应对艰难局势来说也很成功。」

布林肯提到台湾的半导体优势对全球经济至关重要。他说：「我们要告诉中国的是，他们说这是主权议题，我们的回应则是，这攸关美国和全球各国的利益。」

© 2023 AFP