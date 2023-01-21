希金斯可望成纽西兰新总理 形象干练曾领导防疫

（法新社雪梨21日电） 身兼纽西兰教育部长、警察部长和公共服务部长的希金斯可望接任总理，他因领导全国对抗COVID-19疫情、实施边境封锁措施而家喻户晓，被视为「强悍干练」的政治人物。 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）19日突然宣布请辞。法新社报导，44岁的希金斯（Chris Hipkins）今天出线，是工党（Labour Party）唯一提名接替阿尔登、成为纽西兰第41任总理的人选，工党明天将正式支持他出任总理。

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希金斯因担任COVID-19防疫部长近两年的表现而赢得美名，当时纽西兰关闭边界，防止病毒从境外传入，直到去年8月才完全对外开放。

希金斯后来坦承，「滚动式」封锁是很艰难的过程，当民众对限制措施感到厌烦时，就必须放宽。

希金斯在反对党和政府任职超过14年，政治评论员巴加尼（Josie Pagani）曾形容他「明智、讨人喜欢、强硬且能干」。

希金斯担任教育部长、公共服务部长逾5年，去年6月起兼任警察部长。

司法部长艾蓝（Kiri Allan）说：「希金斯为人果断，会是非常坚强的总理。」艾蓝是工党资深毛利族（Maori）国会议员，曾被视为可能的总理人选。

希金斯自称「户外运动爱好者」，热衷于登山越野车、健行和游泳，他在威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）研修政治学和犯罪学，之后从事产业培训工作。

希金斯一向给人风度翩翩、态度从容的印象，但他也曾与澳洲前保守派政府爆发引人注目的争执。2021年，他指责澳洲「出口垃圾」到纽西兰，指的是澳洲将罪犯遣送回出生地母国的争议性政策。

2017年，希金斯收到消息指出，时任澳洲副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）具有澳洲和纽西兰双重国籍，消息披露后，乔伊斯被迫下台，因为澳洲宪法禁止拥有双重国籍的联邦政治人物担任国会议员。

阿尔登为此责备了希金斯，她当时说，希金斯的行为「令人无法接受」。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP