秘鲁因示威关闭着名景点马丘比丘 数百游客受困

（法新社利马21日电） 秘鲁文化部今天宣布，反政府示威活动延烧之际，当局已关闭全球知名旅游景点马丘比丘（Machu Picchu），此举导致数百名游客在这场致命动乱中受困在这座印加古城附近。

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法新社报导，要求秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）下台的示威活动自去年12月初爆发迄今，已造成46人死亡，并促使政府在遭受暴力攻击的地区宣布紧急状态。

当局今天宣布，该国南部爆发示威活动后，又有1名抗议者身亡。

在今天正式关闭马丘比丘之前，由于铁路被示威民众破坏，前往该地点的铁路服务已被迫中断。

目前至少有400名游客，包括300名外国人，被困在遗址山脚下的热水镇（Aguas Calientes），正等待撤离。

文化部透过声明称，「鉴于社会形势并为保护游客安全，已下令关闭印加古道网络和马丘比丘建筑。」

旅游和商务部长埃尔格罗（Luis Fernando Helguero）20日表示，受困游客「无法离开，因为铁路的多个路段遭到破坏。」

一名智利籍游客同日告诉法新社，「我们不知道火车是否会来接我们。这里所有的游客都在排队登记以进行疏散。」

抗议民众正试图继续向政府施压，无视目前覆盖该国近1/3国土的紧急状态。

在已知的46名死者中，有45人是抗议民众，1人是警察。

© 2023 AFP