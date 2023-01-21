美示意乌克兰 舍乌东坚守改至乌南反攻

（法新社德国拉姆施坦20日电） 美欧盟国今天在德国举行国防首长会议讨论加码军援乌克兰，认为俄乌战争已到关键阶段。俄国声称在乌东又有斩获，美国示意基辅当局，不应执着于固守乌东巴赫姆特。

广告 继续浏览后续

德国仍不放行德制豹2主战坦克，供乌军用于春天反攻，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，乌军「没有别的，就是要西方制的主战坦克」。

以美国为首的约50个盟国今天齐聚德国拉姆施坦空军基地（Ramstein Air Base）开会，决定继续军援乌克兰数十亿美元，包含装甲车、弹药、火炮与防空系统等。但乌克兰翘首以盼的豹2坦克，盟国仍无法达成军援共识。

俄国入侵乌克兰11个月以来仍占领乌国约1/5土地，美方官员表示乌克兰在战场上面对俄军仍是苦战。

白宫一位不具名高层表示，基辅当局不该执着于不计代价固守巴赫姆特，应把握当前的机会之窗准备到战线其他地方对俄军发起大规模反攻。

这名官员表示，已打数月的巴赫姆特保卫战如今对乌克兰价值已不高，就算失守也不会对整个战争产生任何重大翻转，乌克兰该反过来把重点放在蓄积更精锐与重装备的兵力，以便在南部发起反攻。

乌军在失去周边战术要地下为守住巴赫姆特孤城，几周以来伤亡不轻，还被迫从南部调动一些原本将用于反攻的兵力驰援巴赫姆特，战场态势陷入被动。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）表示，他确信乌克兰很有可能发动一场重要的战术甚至战役层级的进攻，才能尽可能收复更多失土。

© 2023 AFP