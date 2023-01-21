英相苏纳克搭车未系安全带 被警察逮到须缴罚款

（法新社伦敦20日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）昨天拍社群媒体影片时，未于行驶中的车内系上安全带，今天被警方罚款。

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英国兰开夏郡（Lancashire）警方在推特发布声明说：「我们今天对一名来自伦敦的42岁男子发出条件式的定额罚款。」代表当事人只须缴交罚款，不必出庭；警方声明里未直接提苏纳克的名字。

英国首相办公室在声明中表示，苏纳克「完全承认这是个错误，且已经道歉。他当然会缴交罚款」。

英国广播公司（BBC）报导，车上乘客未系安全带，可罚100英镑（约新台币3800元）；但如果苏纳克的情况进到法庭，可能要缴交500英镑罚款。

昨天的影片是为苏纳克的社群媒体频道拍摄。片中苏纳克在后座大谈刺激经济成长的政策；这辆车当时正开往英格兰北部的兰开夏郡，而他并未系上安全带。

首相办公室表示，影片昨天上传到社群媒体Instagram后，苏纳克很快就为自己「判断错误」道歉，影片也已下架。

在英国，苏纳克的交通习惯早已是话题；他的政敌近日批评他多次搭乘私人飞机短途旅行。

这不是苏纳克第一次被警察罚款。他2020年6月担任财政大臣时，就曾因参加首相官邸派对、违反当时COVID-19防疫规定而被罚款。

© 2023 AFP