银行帐户因制裁遭冻结 RT法国网宣布停业

（法新社巴黎21日电） 俄国国营媒体「今日俄罗斯」（RT）的法国分部RT法国网（RT France）负责人今天表示，由于该机构的银行帐户遭到冻结，因此将被迫停业。

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法新社报导，RT法国网执行长费多洛娃（Xenia Fedorova）在推特发布声明称，「经过长达5年的骚扰，（法国）当局终于实现他们的目标：关闭RT法国网。」

费多洛娃说，123名员工面临1月无法领到薪资的窘境，并可能因帐户冻结失去工作。冻结之举是欧洲联盟（EU）对俄罗斯最新制裁方案的一部分。

RT法国网的工会早在20日就表示，其法国的银行帐户遭到冻结。隔日俄国外交部一位匿名消息人士表示，「RT法国的帐户被封锁，这将导致在俄罗斯的法国媒体遭到报复。」

该名人士还说，这些报复措施「将被记住」；同时指控巴黎「恐怖威胁俄罗斯记者」。

法国财政部告诉法新社，RT法国网的资产遭到冻结，是遵照欧盟最近祭出的制裁措施，而非法国主动采取。

俄罗斯克里姆林宫于2022年2月派兵入侵乌克兰后不久，欧盟就对俄罗斯媒体实施禁播令，且RT法国网的上诉早在去年7月就已被欧洲法院驳回。

© 2023 AFP