RT法国分部银行帐户遭巴黎冻结 俄罗斯扬言报复

（法新社莫斯科21日电） 若干俄罗斯通讯社今天报导，俄国国营媒体今日俄罗斯（RT）在法国分部RT法国（RT France）的银行帐户遭到冻结后，莫斯科将对在俄国的法国媒体采取报复行动。

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RT法国的工会昨天表示，它们在法国的银行帐户遭到冻结。RT法国已被禁止在法国从事广播。

俄罗斯的塔斯社（TASS）与俄罗斯新闻社（RIA Novosti）今天报导，俄国外交部一位匿名消息人士表示：「RT法国的帐户被封锁，将导致在俄罗斯的法国媒体遭到措施报复。」

这名人士还说，这些报复措施「将会被记住」；并指控巴黎「恐怖威胁俄罗斯记者」。

法国财政部告诉法新社，RT法国的资产遭到冻结，是遵照欧洲联盟（EU）最近祭出的制裁措施，而非法国主动采取。

同个消息来源还说，2022年12月通过的欧盟新措施，与俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后欧盟决定的最初制裁方案不同，如今能针对特定实体进行「资产冻结」。

消息人士指出，这些实体包括一家名为ANO TV Novosti的公司，这家公司持有RT法国100%的股份。

俄罗斯对乌克兰出兵后，RT已在大多数西方国家遭到被封杀。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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