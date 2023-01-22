美媒：白宫幕僚长克兰即将去职

（法新社华盛顿20日电） 美媒今天报导，美国总统拜登的幕僚长克兰（Ron Klain）在白宫担任这个关键且高压的职位两年之后，可能很快就会递出辞呈。

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「纽约时报」（New York Times）报导，去年11月期中选举以来，克兰即私下告诉同事说，他自2020年总统大选就在拜登身边效力，不间断地处理繁重公务，他已准备好转换跑道。

纽时说，克兰可能会在拜登2月7日发表国情咨文之后提出辞呈。

法新社报导，克兰若真的求去，时机正好卡在拜登总统任期的关键点，因为80岁的拜登有可能于未来几周宣布是否在2024年竞选连任。拜登76岁的共和党竞争对手川普（Donald Trump）已经宣布将角逐党内总统提名。

对民主党来说，去年11月期中选举的「灾情」比选前预料的要小，不仅仍掌控联邦参议院，且虽丢了联邦众议院掌控权，流失的席次却比预期的要少得多。

拜登自己现正深陷机密文件争议。这起「文件门」指的是在拜登旧办公室和德拉瓦州老家持续找到他在欧巴马政府担任副总统时的机密文件。这些文件本应移交给国家档案局（National Archives）。

拜登淡化此事，说这仅仅是个疏忽。

白宫幕僚长很少人能做上4年。川普任内就经历了4位。

现年61岁的克兰于1995至1999年期间担任副总统高尔（Al Gore）的幕僚长，2009至2011年期间为时任副总统拜登的幕僚长。欧巴马政府期间，克兰还曾担任过白宫因应伊波拉病毒（Ebola）危机的协调员。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP