英王查尔斯三世5月加冕 音乐会灯光秀成重头戏

（法新社伦敦21日电） 英国白金汉宫（Buckingham Palace）今天公布英王查理斯三世（King Charles III）5月加冕的庆祝活动，其中包括在温莎城堡（Windsor Castle）举行音乐会和街头派对等。

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宗教气息浓厚的加冕典礼将依照数百年来的传统在西敏寺（Westminster Abbey）举行，由英格兰教会（Church of England）主教长坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。

根据白金汉宫今天发布的流程，加冕仪式将在5月6日早上开始。查尔斯三世与卡蜜拉将自白金汉宫出发，并于加冕仪式结束后以更盛大的阵容返回白金汉宫，并与其他王室成员一同在阳台上现身，向群众致意。

白金汉宫表示，音乐会演出阵容包括世界一流交响乐团、舞者、国际知名音乐人，以及特别为加冕庆典组成的「加冕合唱团」（Coronation Choir）。这个合唱团的成员挑选自英国各地的社区合唱团和业余歌手，身分背景涵盖难民、国民保健署（NHS）人员、LGBTQ+、听障人士。同台演出的还会有由大英国协成员国组成的「虚拟合唱团」（Virtual Choir）。

音乐会的重头戏是「点亮国家」（Lighting up the Nation）灯光秀：透过投影、雷射、无人机、灯光装置等技术和设备，英国各地着名地标将大放异彩，展现全国上下齐心同庆。

音乐会登场前，同样是行之有年的庆典传统，5月7日当天还会有「加冕午餐盛会」（Coronation Big Lunch），英国各地社区将被鼓励举办食物分享会以及敦亲睦邻休闲育乐、公益或交流活动。5月8日，加冕庆祝活动的最后一天，民众将受邀参加「帮大忙」（The Big Help Out）公益活动，尝试担任志工、参与社区事务。

白金汉宫表示，查尔斯三世及卡蜜拉期待透过为期3天的「加冕周末」（Coronation Weekend）系列活动，凝聚大英国协各成员国以及英国全国各地社区、家庭成员和人与人之间的情谊。

除了5月6至8日的「加冕周末」，2023年还会有其他活动庆祝查尔斯三世及卡蜜拉加冕。

© 2023 AFP