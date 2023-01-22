马斯克改革推特 拟推价格更高无广告订阅方案

（法新社华盛顿21日电） 推特老板马斯克（ Elon Musk）今天发文宣布，将推出较少广告的订阅方案，其中包括无广告版。这将是推特商业模式的一大转变。

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马斯克今天推文说：「推特广告太频繁，也太大。未来几周，将采取行动解决这两个问题。」

马斯克还说，「将会有价格较高的订阅方案，届时将零广告」。

马斯克去年10月入主后，推特面临重大经济不确定性。

推特去年12月中推出付费订阅服务以前，一向依赖精准投放广告带来营收。

不过到了最近，广告对推特形成不确定性。马斯克去年底裁汰推特7500名员工当中约半数，引发外界关切推特审查内容的人力恐缺乏，引发政府和广告主忧心。

马斯克强调他的战略，是在大幅降低成本的同时创造营收。而新的蓝勾勾（Twitter Blue）订阅方案有助达成目标。推特提供用户广受欢迎蓝勾勾标记，藉此收取费用。

根据推特的公司网页，这项服务在美国推出，每月收费11美元（相当于新台币333元）。苹果（Apple）的iOS和谷歌（Google）的Android行动作业系统都可以取得。

网页版订阅费用则是每月8美元，或年费折扣后为84美元。

目前蓝勾勾服务仅限于美国、加拿大、澳洲、纽西兰、英国和日本等国。

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