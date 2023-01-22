鲁拉上任后火速展开海外行 盼将巴西带回世界舞台

（法新社巴西利亚22日电） 尽管宣誓就任巴西总统才短短数星期，且首都巴西利亚刚爆发大规模暴力事件，总统鲁拉今天即展开首次海外行，欲以最快行动实践他把巴西带回国际舞台的计画。

广告 继续浏览后续

鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）将延续巴西历年总统的惯例，首站将先造访阿根廷。这么做除了维持一贯传统，也将让鲁拉得以会见他最可靠的盟友、总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez），并在拉丁美洲与加勒比海国家联盟（CELAC）峰会与区域领袖齐聚一堂。

里约热内卢宗座大学（Pontifical University）外交关系专家艾梅达（Joao Daniel Almeida）告诉法新社，鲁拉的优先要务是「重新联系拉丁美洲」，以改善先前巴西与地区邻国「遭搁置次要」的关系。

鲁拉今天抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires），隔天会见费南德兹。巴西外交部表示，两位领袖预计将讨论贸易、科学、技术以及国防等议题。

鲁拉接着于24日前往乌拉圭，与立场中间偏右的总统拉卡耶（Luis Lacalle Pou）会面。

艾梅达说，鲁拉希望将「区域经济合作」议题摆在第一位。

而拉丁美洲只是鲁拉国际发展的第一阶段。接下来，德国总理萧兹（Olaf Scholz）预计1月30日访问巴西；而鲁拉也将于2月10日前往美国华府拜会总统拜登（Joe Biden）。

© 2023 AFP