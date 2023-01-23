加州枪击案警与厢型车对峙结束 车上男子疑自杀身亡

（法新社加州托兰斯22日电） 美国加州警方今天追捕一名在舞厅开枪击毙10人的歹徒，期间与一辆白色厢型车对峙，并在僵持许久后展开行动，看到驾驶座上有一具男性遗体。

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约莫12个小时之前，一名据警方所述为亚裔的男子在洛杉矶郡（Los Angeles County）蒙特瑞公园市（Monterey Park）一间舞厅扫射后逃逸，促使警方展开追缉行动。

目击者表示凶嫌全副武装、不分青红皂白地滥射，至少还有10人受伤，部分伤势危急。

警察今天在洛杉矶以南的托兰斯（Torrance）包围一辆厢型车。「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）报导称现场传出枪声。

对峙许久后，重装备的警察在装甲车支援下靠近白色厢型车，并用手中武器砸碎副驾那一侧的车窗。

人在现场的法新社摄影记者于警方行动后拍摄的照片显示，驾驶座上有一具男性遗体。

有媒体引述执法消息来源的话说，这名男子死于自戕。

警方尚未证实任何细节，稍早时仅说正在执行「战术事件」，「会是我们要找的凶嫌吗？有可能」。

洛杉矶郡警方释出的照片显示，主嫌为一名戴着毛帽和眼镜的亚裔男子。

© 2023 AFP