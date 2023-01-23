德法因援乌现分歧 仍强调结盟重要性

（法新社巴黎22日电） 尽管俄罗斯入侵乌克兰使德法出现分歧，德国总理萧兹（Olaf Scholz）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天依旧强调两国在二战后结盟的重要性。

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在是否批准豹2战车（Leopard 2）移交给乌克兰一事上，德国饱受各方施压。萧兹没有做出任何承诺，仍坚持所有盟友必须共同努力。

然而，马克宏清楚表明，法国在是否支援法国制造的雷克勒（Leclerc）主力战车方面「不排除任何可能性」。法国已经支援乌克兰轻型战车。

不过，德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）之后也松口表示，波兰若将德制「豹2」战车移交给乌克兰，德国政府不会出手阻挠。

萧兹正在巴黎访问，庆祝德法战后结盟60周年。时常被形容为「欧洲马达」的德法关系目前正陷入不寻常的紧张状态。

除了据报法国对于德国援乌的审慎态度感到不耐烦外，两国在核能、预算问题上的分歧，以及两国领导人之间可能缺乏化学反应，都造就了紧张局势。

不过，萧兹在巴黎梭尔邦大学（Sorbonne University）演说时表示，德法维持牢固关系对欧洲大陆至关重要。

他说，「正如同过去，未来建立在我们两国的合作上，也是团结欧洲的驱动力」。

马克宏则说，「因为德国和法国清除了通往和解的障碍，因此必须成为重新启动欧洲的先驱」。

他形容两国是「团结欧洲的火车头」，「我们是在同一个身体里的两个灵魂」。

© 2023 AFP