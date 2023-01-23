日相岸田国会演说 少子女化对策将成最重要政策

（法新社东京23日电） 日本国会新会期今天开议，首相岸田文雄在众议院全体会议上发表施政方针演说时表示，少子女化对策是最重要政策，必须打造一个「儿童优先」的经济社会来翻转出生率。

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据报导，有关少子女化对策，岸田说，在考量经济社会的「持续性」及「包容性」，被定位为最重要政策的就是「儿童及育儿政策」。

他说，日本正面临快速发展的少子女化进程，预估2022年全年新生儿数将跌破80万人，让日本身处能否维持社会机能的紧要关头，已是「刻不容缓的课题」。

岸田说，必须打造一个「儿童优先」的经济社会来翻转出生率，「实现一个跟过去层次不同的少子女化对策」。他也表明，将持续就少子女化具体内容及稳定财源进行检讨。

另外，岸田说，有关彻底强化防卫能力，将在5年内确保43兆日圆防卫预算，并确实地持续推动包括拥有「反击能力」在内的相关对策。

在防卫预算财源中，即使进行财政改革仍会出现约1/4预算缺口，岸田说，「这是活在当下的我们作为对下一代的责任要去因应」，重申以增税方式补足预算缺口的方针。

有关COVID-19防疫对策，岸田说，目前以今年春天降级为季节性流感的第5类为方向进行讨论，也就阶段性修正医疗费用的公费负担等为方向进行协调。

有关修宪的部分，岸田说，这是无法再拖延的课题，由衷期待能在这个会期更进一步深化讨论。

© 2023 AFP