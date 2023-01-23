泰国中部重大车祸11人烧死 含2孩童

（法新社曼谷23日电） 泰国警方今天表示，泰国中部在农历新年期间发生一起客车车祸意外，造成11名乘客烧死车内，包括2名孩童。

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法新社报导，泰国因为道路安全纪录不良，车祸事件频传，尤其是在交通繁忙的国定假日期间。

警方表示，这辆载有12人的客车21日晚间从东北部安纳乍能省（Amnat Charoen）前往曼谷，在中部的柯叻省（Nakhon Ratchasima）冲出了公路，发生车祸。

警方告诉法新社，仅有1名男子成功爬窗逃生，其他乘客均受困车中遭烈火吞噬。

幸存者20岁学生塔纳其特（Thanachit Kingkaew）表示，当时他正在睡觉，车子剧烈晃动，听到尖叫声，猛地惊醒。

他说，「我醒过来，接着就发现车子上下颠倒，我不知道发生了什么事」。

「车祸发生后，车子后方开始起火。我开始踢窗，成功从一个小洞爬出来。很快地，车子就爆炸了。」

一名当地救援队志工表示，车子起火数秒后就发生爆炸。「不到30秒钟，火焰就吞噬了整辆客车。我手上的灭火器派不上用场，车子爆炸了3、4次。」

警方表示，这辆客车利用燃油与压缩天然气，但初步调查并未发现天然气罐泄漏，「我们认为火是由燃料引起」。警方并表示仍在调查车辆为何冲出了公路。

© 2023 AFP