瑞恩航空班机接获炸弹警告 警搜查未发现爆裂物

（法新社雅典22日电） 希腊警方今天表示，一架从波兰起飞的瑞恩航空（Ryanair）航班稍早接获炸弹威胁警告，经警方搜查，并未发现机上有任何爆裂物。

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警方声明指出，已对乘客和飞机进行搜查，「没有发现任何可疑之处」。

希腊官员说，这架从波兰卡多维斯（Katowice）起飞、载有190人的波音737型客机，先由匈牙利战机尾随护航，之后在两架F-16战机的护送下平安降落雅典。

卡多维斯机场公关经理亚当西克（Piotr Adamczyk）表示，当飞机飞越斯洛伐克（Slovakia）上空时，他们接到电话警告。

亚当西克告诉法新社：「在飞机起飞后，机场资讯中心接到电话，说机上可能有爆炸装置。」

这架飞机在接近雅典时转向海上飞行，作为预防措施，最后于格林威治时间近16时降落雅典国际机场（Athens International Airport）一个独立区域，延误了近两个半小时。

瑞恩航空声明指出：「从卡多维斯飞往雅典的FR6385航班机组人员接获通知，说机上可能有安全威胁，机组人员遵照安全程序继续飞往雅典，安全着陆后配合希腊当局行事。」声明还说，机上乘客已正常下机。（译者：纪锦玲)

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