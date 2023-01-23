西班牙警破私菸工厂 乌克兰难民挤狭小集装箱房屋

（法新社马德里22日电） 西班牙警方今天表示，他们破获一个非法经营3间菸草工厂的犯罪集团，这些工厂雇用逃离俄乌冲突战火的乌克兰人，并让这些难民在「拥挤」的住处生活。

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西班牙国民警卫队（Guardia Civil）在声明中说，这个犯罪集团据信走私了「大量」假菸，在西班牙和邻国贩售。

声明还说，这些工厂分别坐落在北部的葡萄酒产区拉里奥哈（La Rioja）、南部的塞维亚（Seville）和东部的瓦伦西亚（Valencia），采用「先进技术」，每天可生产54万包香菸。

警方说，这帮人雇用非法移居西班牙或合法进入该国寻求庇护的乌克兰人。

声明说，这些乌克兰人住在厂内「拥挤的集装箱房屋，不仅无法离开这些设施，工作时间也很长」。

声明还说，这个犯罪集团的领袖「洗钱数目庞大」，在太阳海岸（Costa del Sol）高档旅游胜地马贝雅（Marbella）「奢侈度日」。

在欧洲刑警组织（Europol）协助下，西班牙警方在全国各地展开突击行动逮捕了27人，作为调查的一部分。

他们还缴获10吨菸叶和350万包香菸，总价值达3750万欧元（约新台币12亿元）。

英国广播公司（BBC）报导，据联合国统计，俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，有近800万乌克兰人在欧洲登记为难民，其中超过16万人在西班牙注册。

欧洲议会（European Parliament）议员去年11月说，对乌克兰人的劳动剥削正在急遽增加，称处境急迫和语言障碍有时会让难民不得不从事非正式和报酬过低的工作。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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