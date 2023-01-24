悬缺6年 拜登任命特纳出任北韩人权特使

（法新社华盛顿23日电） 美国总统拜登今天任命特纳出任北韩特使，聚焦人权议题以向北韩施压。此一职位已悬缺6年时间，曾与北韩领导人金正恩举行峰会的前总统川普整个任期都未递补。

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法新社报导，特纳（Julie Turner）是职业外交官，现任国务院人权局亚洲部门负责人，会说韩语。

特纳人事案须联邦参议院确认通过，但预料将不会遇到太多阻力。

美国的北韩人权特使被赋予大使级地位。这个职位是国会根据2004年一项立法授权，旨在对这个世界上最专制国家之一的北韩加强关注，不仅是安全议题，还有人权问题。

北韩特使一职自2017年1月以来一直悬缺，时任特使金恩（Robert King）随前总统欧巴马卸任而离开岗位。

川普的首任国务卿提勒森（Rex Tillerson）当时并未打算派任北韩特使新人选，而是想要以企业方式重整国务院人事，以强化特使职务功能。

后来继任的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也没填补此一职缺，当时川普正寻求与北韩领导人金正恩展开外交接触；川普曾说，他与金正恩「坠入爱河」；两国领导人举行3次高峰会，缓和了紧张局势，但未能达成持久协议。

如今，拜登在上任两年多时敲定北韩特使人事案，他曾矢言要重新聚焦人权北韩议题。

拜登政府曾经提议与北韩展开较低层级的外交接触，但北韩拒绝相关提议，并发动一连串火箭试射，包括射程可能涵盖美国本土的洲际弹道飞弹。

国务院在最新的全球人权报告中提到，北韩侵犯人权行为普遍存在，包括严禁任何异议、公开处决和大规模监禁营区，囚犯在营区内被迫劳动和挨饿。（译者：纪锦玲)

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