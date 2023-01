(法新社洛杉矶24日电) 第95届奥斯卡金像奖入围名单今天揭晓,以下5人将在美国时间3月12日的颁奖典礼角逐最佳女主角殊荣:

凯特布兰琪(Cate Blanchett)/「TAR塔尔」(Tar)

安娜德哈玛斯(Ana de Armas)/「金发梦露」(Blonde)

安德丽亚瑞斯波罗格(Andrea Riseborough)/「致莱斯利」(To Leslie,暂译)

蜜雪儿威廉丝(Michelle Williams)/「法贝尔曼」(The Fabelmans)

杨紫琼/「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

