(法新社洛杉矶24日电) 第95届奥斯卡金像奖入围名单今天揭晓,以下5位将在美国时间3月12日的颁奖典礼角逐最佳男配角殊荣:

广告 继续浏览后续

布兰顿葛利森(Brendan Gleeson)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

布莱恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)/「携步渡水桥」(Causeway,暂译)

裘德赫希(Judd Hirsch)/「法贝尔曼」(The Fabelmans)

贝瑞柯根(Barry Keoghan)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

关继威(Ke Huy Quan)/「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

© 2023 AFP