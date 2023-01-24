纽西兰总理将卸任 感性道别谢谢人民

（法新社威灵顿24日电） 纽西兰总理阿尔登今天在总理任内最后一天感性道别，她提及纽西兰人对她展现的善意与同理心，并表示她已经准备好当个妹妹和母亲，称网路辱骂非闪辞主因。

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42岁的阿尔登（Jacinda Ardern）上周表示，历经动荡的5年之后，她能付出的所剩不多。这段期间她率领纽西兰度过自然灾害、有史以来最严重的恐怖攻击事件以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

阿尔登在总理任内最后一次公开活动中到访北岛拉塔纳（Ratana）毛利部落，这是纽西兰最具影响力的原住民政治运动之一的发源地，她一现身便立即被寻求合照的支持者包围。

她说，她「讨厌」自己的辞职被视为「对纽西兰的负面评论」，并向记者表示「我很感激能够担任这个完美的职务这么多年」。

阿尔登在聚会中发表谈话表示：「我打从心底感谢各位，赋予我人生中最大的尊荣。」

左倾的阿尔登曾因带孩子参加联合国会议，并在针对穆斯林的恐怖攻击后戴上头巾而备受瞩目。

不过，阿尔登在大选中大获全胜后不到3年宣布辞职，在全国引发女性领袖遭受尖酸刻薄对待的讨论声浪，尤其是在社交媒体上。

尽管她成为右翼极端分子在社群媒体上仇恨和网路辱骂的目标，但她表示，她心中将怀着爱离开这份工作。

阿尔登说：「我已经准备好成为很多角色，我已经准备好成为后座国会议员，也准备好当个妹妹和母亲。」

纽西兰执政工党22日选出由44岁的希金斯（Chris Hipkins）接替出任党魁，他将于25日宣誓就任纽西兰第41任总理。

© 2023 AFP