芬兰首度松口 称不得不考虑独自申请加入北约

（法新社赫尔辛基24日电） 由于瑞典的反土耳其示威活动惹毛安卡拉，导致瑞典加入北约进程遭遇瓶颈，对此芬兰今天首度松口表示，将被迫考虑在没有瑞典的情况下独自申请加入北约。

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法新社报导，去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，与俄罗斯共享长达1300公里边界的芬兰和瑞典决定终结长达数十年的军事不结盟政策，一起申请加入北大西洋公约组织（NATO）。

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）今天告诉芬兰国家广播公司（YLE），「我们必须进行评估，以了解是否发生从长远来看将阻碍瑞典继续前进的状况。」

不过他强调，「现在针对此事决定立场仍为时尚早」，目前看来，与瑞典联合申请加入北约仍是「第一选择」。

瑞典外交部长比尔史特龙（Tobias Billstrom）今天则告诉媒体记者，他「正与芬兰当局联络，以厘清对方言论的真正意涵。」

哈维斯托后来又在记者会上澄清，称他无意「揣测」芬兰将单独加入北约，「因为两国似乎都在取得进展」，并强调双方对联合申请的承诺。

不过，他说，「当然，在我们内心深处，我们正考虑特定国家将被永久禁止加入（北约）的不同状况。」

上周末，丹麦极右翼政党党魁帕鲁丹（Rasmus Paludan）获准在土国驻斯德哥尔摩大使馆外焚烧可兰经，此举不仅惹毛安卡拉，也激怒世界各地的穆斯林国家。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）昨天对此回应，瑞典不应再指望土耳其会支持他们加入北约。瑞典与芬兰的加入申请，需要土国等北约30个成员国全数批准。

© 2023 AFP