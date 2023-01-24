M&M's巧克力品牌角色惹议 宣传活动喊卡

（法新社纽约23日电） M&M's巧克力品牌最具代表性的卡通吉祥物成为美国保守派新闻台福斯当家主播的箭靶之后，这些「代言糖」（spokescandies）的宣传活动今天暂时喊卡。

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1941年「诞生」的M&M's巧克力有着不同颜色的糖壳外衣，公司向来借此来传达多元化的讯息。

母公司为玛氏公司（Mars Inc.）的M&M's去年9月推出新色「紫色M&M's」，也就是LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）群体的代表色，并在新闻稿中表示，新增的颜色是「接受和包容」象徵。

M&M's今年1月再接再厉推出特别款包装，内仅装有绿色、咖啡色和紫色这3种「角色」设定为女性的M&M's，所得款项将提供给清一色女性的音乐和商业投资。

然而，美国福斯新闻频道（Fox News）当家主播卡尔森（Tucker Carlson）炮轰这项讯息，本月稍早嘲讽说「觉醒M&M's回归了」（woke M&M's have returned）。

woke（觉醒）是当今保守派文化战争中最流行的字。共和党人士从非裔社群借用这个字，但意思原本是形容「意识到种族不公的人」，保守派却将wokism（觉醒主义）形容为「心灵病毒」、是「不宽容和道德说教的意识形态」，甚至是「残忍危险的教派」。

卡尔森2022年1月就曾批评角色定为女性的「绿M&M's」从高跟鞋改穿平底鞋后，顿时「没有那么性感」。

卡尔森说：「M&M's非要把每一个卡通角色都弄得毫无吸引力、男女不分才会善罢甘休。」

M&M's今天宣布宣传活动暂停时并没有提到卡尔森，它们在社群网站推特（Twitter）发文说，它们没想到对角色做微调会「闹遍整个网路」。

M&M's说：「但我们如今明白，就连糖果穿什么鞋子都能分化社会，这是M&M's最不乐见的，因为我们致力于凝聚群众。」M&M's补充说，公司已网罗曾演出「伴娘我最大」（Bridesmaids）的喜剧明星玛雅鲁道夫（Maya Rudolph）担任发言人。

© 2023 AFP