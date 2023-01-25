仰赖医疗设备维生 数万乌克兰人因停电饱受威胁

（法新社基辅25日电） 俄罗斯持续对乌克兰进行飞弹轰炸，使得定期停电成为乌国日常，也令数以万计仰赖电力维持医疗设备运作的乌国病患身陷恐惧。无论他们如何努力做足准备，处境仍岌岌可危。

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法新社报导，住在乌国首都基辅的莫兹戈维（Valentyn Mozgovy）患有俗称「渐冻症」的肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS），无法自行呼吸，如何在停电期间维持呼吸器的电力，已成为他生死攸关的问题。

他的妻子柳德米拉（Lyudmyla Mozgova）告诉法新社：「如你所见，他还活着，代表我找到办法了。」 自去年10月俄军开始针对乌国能源基础设施发动攻击，并造成第一次漫长的大停电以来，莫兹戈维已熬过一段相当长的时光。

随着停电成为常态，莫兹戈维一家也找到因应之道。在丈夫建议下，柳德米拉为丈夫的呼吸装置和床垫安装储能系统和备用电池，减少因停电带来的身心压力。

她说：「这其实非常昂贵，我们的孩子帮助了我们…我甚至不知道该给没有钱的人哪些建议。」

与此同时，在历经3个月令人心力交瘁的停电后，文格林斯卡（Tetyana Venglinska）别无选择，只能让她75岁的母亲伊娃（Eva）住进基辅的医院接受安宁照护。

文格林斯卡的母亲因患有肺癌，必须时刻仰赖设备供应氧气，先前为确保制氧机电池可撑过停电时期，他们不得不减少氧气供应量。她说：「对我母亲而言，这完全是种折磨。」 提供安宁照护的SVOYI慈善机构主任科什金娜（Iryna Koshkina）表示，乌克兰有数以万计病患需要仰赖电力维持生命，「一旦这些人突然无法使用他们的维生设备，并同时涌入医院，我们的医疗系统就会崩溃」。

© 2023 AFP