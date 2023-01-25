密件门扩大 美前副总统彭斯家中也发现机密资料

（法新社华盛顿24日电） 美国国会高层今天指出，前副总统彭斯（Mike Pence）的律师上周在彭斯家中发现标注机密的文件，已将这些资料交给联邦调查局（FBI）。

广告 继续浏览后续

美国共和党籍联邦众议院监督暨改革委员会（House Committee on Oversight and Reform）主席柯默（James Comer）在声明中表示，彭斯「今天主动联络有关在他印第安纳州家中发现机密文件的事」，还说彭斯已同意「完全配合」任何国会调查。

根据彭斯的律师说法，彭斯2021年卸任时，「少量」的文件被「无意中装箱」并运回他在印第安纳州的家中，上周发现后随即让律师通知国家档案局（National Archives）。

目前还不清楚这些文件内容、敏感性或机密等级。

美国政坛近来「密件门」引发关注，总统拜登私人办公室和宅邸也发现有机密资料。此外，前总统川普被控在FBI调查他宅邸发现有更大量政府机密时妨碍司法侦查。

柯默今天表示：「前副总统彭斯的透明度与拜登的白宫幕僚的行为形成鲜明对比，白宫幕僚持续对国会和美国人民隐瞒资讯。」不过柯默没有提到川普的事。

美国有线电视新闻网（CNN）引述未具名消息来源报导，彭斯因「出于谨慎考量」而要求律师在他的宅邸搜寻，律师上周开始检查存放在彭斯家中的4个箱子，发现「少量」标注机密的文件。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2023 AFP