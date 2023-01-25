小贾斯汀出售歌曲版权 2亿美元入袋

（法新社纽约24日电） 黑石集团旗下投资公司Hipgnosis Songs Capital今天表示，国际流行乐巨星小贾斯汀（Justin Bieber）已将其歌曲版权以2亿美元（新台币61亿元）价格卖给Hipgnosis。

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相关消息已经传了好几周，如今获得证实，让28岁的小贾斯汀成为最新一位透过出售作品版权赚进大把钞票的艺人。

Hipgnosis没有公开披露交易条款，但知情人士告诉法新社，这笔交易价值约2亿美元。

美国流行歌手贾斯汀（Justin Timberlake）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）等当代明星出售大部分音乐版权一事时有所闻，这两人也是把版权卖给Hipgnosis，但拿音乐着作权换现金的大多是「传奇歌手」等级的艺人，例如美国民谣诗人巴布狄伦（Bob Dylan）以及「工人皇帝」布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）。

而与传奇歌手达成的天价交易，例如布鲁斯史普林斯汀据报以5亿美元（约新台币153亿元）价格将歌曲版权卖给索尼（Sony），被视为是「稳赢」的安全做法，既可以让乐坛常青树财务获得妥善照料，又可以让投资人透过这些历久弥新的曲目，在日益茁壮的串流媒体中获得稳定回报。

年轻歌手的歌曲版权风险则比较高。然而小贾斯汀是史上最畅销的艺人之一，如今Hipgnosis握有了Baby和Sorry等部分21世纪最热门歌曲的版权。

Hipgnosis表示，他们取得小贾斯汀2021年12月31日之前发行的290首歌曲版权。

另一名知情人士表示，小贾斯汀老东家环球音乐（Universal）将继续管理他的专辑曲库，并且仍拥有小贾斯汀的母带。Hipgnosis已经获得小贾斯汀母带的股权以及他的邻接权，亦即每次公开播放歌曲时，其所有者都会收到一笔版税。

© 2023 AFP