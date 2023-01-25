末日钟调快10秒 距象徵世界毁灭的午夜仅剩90秒

（法新社华盛顿24日电） 原子能科学家今天将象徵性的「末日钟」调到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的时刻，称俄罗斯入侵乌克兰加剧核战、疾病和气候波动的威胁，使人类面临更大的灭亡风险。

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总部在芝加哥的非营利组织原子科学家公报（Bulletin of the Atomic Scientists）设立「末日钟」（Doomsday Clock），显示全球离世界末日有多近，2023年将「时间」调整至距离午夜只剩90秒，比过去3年快了10秒。

根据原子科学家公报形容，末日钟「象徵着人类有多接近自我毁灭」。

新调拨的时间反映了俄罗斯入侵乌克兰，重新燃起人们对核战的恐惧。

原子科学家公报总裁兼执行长布朗生（Rachel Bronson）今天在华盛顿举行的记者会表示：「俄罗斯几乎不加掩饰地威胁要使用核武，提醒世界因意外、故意或误判而导致冲突升级，是一种可怕的风险。冲突超过任何人控制的可能性仍然很高。」

前联合国秘书长潘基文也呼吁世界各国领导人采取行动，因这个世界由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）、极端天气事件和「俄罗斯对乌克兰的残酷战争」而变得更加危险。

潘基文说：「领导人没有理会2020年末日钟的警告。我们都持续付出代价。2023年，为了我们所有人的利益，采取行动至关重要。」

© 2023 AFP