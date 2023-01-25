瑞士国会拟修法 开放第3国转运瑞士制武器援乌

（法新社日内瓦24日电） 瑞士国会安全政策委员会今天投票通过，要求修法开放第3国可将瑞士制造的战争物资转运至乌克兰。

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根据瑞士「战争物资法」，只要接收国处于国际武装冲突，出口请求将无法获准，因此瑞士至今都不许他国将瑞士制造的武器转出口至战乱中的乌克兰，以符合瑞士严谨的军事中立原则。

不过，瑞士国会的安全政策委员会今天以14票同意、11票反对通过动议，要求修改战争物资转运规定。

安全政策委员会在声明中指出，这项动议主张「若有违反国际禁止使用武力的情况下，尤其是俄乌战争」，应可撤销这项「非再出口」声明。

但动议内容也留有但书，若撤销「非再出口」声明对瑞士外交政策构成「重大」风险，瑞士政府仍可决定维持禁止转运。

动议内容有待全体国会批准后才会实施。

委员会考虑提出2点建议，其一是当联合国大会（United Nations General Assembly）至少2/3成员认定国际存有非法使用武器下，可撤销「非再出口」声明。

其二是制定一套紧急法令，即在俄乌战争之际，只要是确定战争物资将运往乌克兰的情况下，将使「非再出口」声明失效。

声明指出，相关修改应迅速上路并实施到2025年底，「委员会多数成员认为，瑞士应透过向乌克兰提供更多重要援助以保障欧洲安全」，少数成员则担心将战争物资运送至乌克兰恐危及瑞士中立地位。

但多数仍认为，拟议的修改可在符合瑞士中立立场下进行，「因为新规定并不允许直接向冲突地区出口战争物资」。

© 2023 AFP