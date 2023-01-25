美中晶片战如火如荼 ASML吁各国政府谨慎以待

（法新社海牙25法新电）荷兰半导体生产设备制造商艾司摩尔（ASML）今天公布财报显示去年净利减少，并且呼吁各国政府在美中爆发晶片战之际「谨慎以待」。

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法新社报导，ASML是欧洲最大半导体生产设备制造商，处于美中晶片战中心，美国去年对中国祭出半导体科技出口限制，希望荷兰及日本跟进，理由是担心中国将此科技作为军用。

根据ASML今天公布的财报，该公司2022年净利为56亿欧元，较前一年减少4.4%，但ASML也预期2023年将会出现强劲增长。

ASML执行长韦尼克（Peter Wennink）发表声明指出：「我们持续看到市场的不确定性，是由通膨、升息、衰退风险及与（半导体）出口管制有关的地缘政治发展所导致。」

此外，韦尼克也警告，美国领导的对中国半导体出口管制，可能最终促使中国成功开发自己的先进半导体机器制造技术。

韦尼克接受彭博（Bloomberg）访问时表示，中国半导体公司必须与全球对手竞争，因为它们想要购买非中国制机器。

他提及：「如果他们无法获得这些机器，他们将自行研发。这将需要时间，但他们最终将会到达那里。」

© 2023 AFP