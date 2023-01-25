美国纳税人心在淌血 高中7000盏灯亮1年半无法关闭

（法新社华盛顿24日电） 美国一所高中内的7000盏灯近1年半来日夜开着，没人可以把它们关掉。 这对于培养学生环保意识，也堪称最差示范。

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法新社报导，美国麻萨诸塞州的明尼乔格地区高中（Minnechaug Regional High School）自2021年8月发生电脑故障以来，照明系统一直无法关闭，如今可能终于有望解决问题。

学校财务人员欧斯本（Aaron Osborne）告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）：「我们非常清楚，这会花掉纳税人一大笔钱。」他预估这个问题每月都烧掉数以千计美元。

欧斯本说：「我们一直在想办法解决问题。」

校内的学生报纸报导，一台关键的电脑伺服器无法修复，由于2012年安装新系统的公司多次易手，维修工作受阻。

全球供应链问题也导致无法立即取得必要零件。

NBC报导，为减少电力浪费，教师们决定拆掉教室中的部分灯泡。

此外，更换零件终于送达，预定下月进行「软体转移」。

不过，要关掉这些灯将花费不少钱。相关人员表示，更换伺服器和照明设备的费用将在7万5000美元到8万美元（约新台币230万元到245万元）之间。

© 2023 AFP