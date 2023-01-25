英国威廉王子发推文 恭贺阿尔登荣退

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰执政工党党魁希金斯（Chris Hipkins）今天正式宣誓就任总理，前任总理阿尔登（Jacinda Ardern）上周无预警宣布请辞。许多人在第一时间恭贺阿尔登荣退，包括英国王储威廉王子（Prince William）。

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42岁的阿尔登上周宣布卸下总理职务，她说：「我能付出的所剩不多，已没有再做4年的能耐。」

今天稍早，阿尔登最后一次以总理身分公开露面，离开国会大厦时，现场数百名群众以掌声相送。

她之后前往总督府（Government House），向英国国王查尔斯三世（King Charles III）在纽西兰的代表、总督基罗（Cindy Kiro）递交辞呈。

许多人在第一时间恭贺阿尔登荣退，包括英国王储威廉王子（Prince William）。

威廉王子在官方推特（Twitter）帐号上发文说：「感谢阿尔登你多年来的友谊、领导和支持，尤其是在我祖母过世时。」

英国民谣歌手凯特史帝文斯（Yusuf "Cat" Stevens）也发文赞扬阿尔登，他在推特上说，阿尔登在2019年基督城（Christchurch）清真寺恐怖攻击事件后，让纽西兰人团结在一起。凯特史帝文斯曾在相关的演唱会演出，悼念基督城攻击事件51名罹难者。

© 2023 AFP