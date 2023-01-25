蓬佩奥回忆录吐秘辛 力阻印度和巴基斯坦爆发核战

（法新社华盛顿24日电） 美国前国务卿蓬佩奥在回忆录中透露，任内阻止印度和巴基斯坦可能爆发的核战；他在2018年秘访平壤时，金正恩告诉他：「我知道你一直想杀我」，他则回应：「我仍试着杀你」。

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蓬佩奥以对中国的强硬立场而闻名，他还表示美国前总统川普因需要中国医疗用品要他闭嘴，以免激怒中国领导人习近平。

未来可能成为美国总统参选人的蓬佩奥（Mike Pompeo）在今天出版的回忆录「寸步不让」（Never Give an Inch，暂译）中写道：「我认为世界并不清楚2019年2月印度与巴基斯坦的对抗有多接近演变成为核子战争。」这是蓬佩奥任职川普的国务卿和中央情报局（CIA）局长时期的回忆录。

印度2019年2月打破先例在巴基斯坦境内发动空袭。在此之前，印度谴责巴基斯坦境内的武装团体发动一起自杀爆炸事件，导致41名印度印度准军事部队民兵在克什米尔（Kashmir）地区死亡。巴基斯坦还击落1架印度战机，俘虏飞行员。

当时正在越南河内参加川普和北韩领导人金正恩峰会的蓬佩奥说，他被1名印度资深官员的紧急电话吵醒。

蓬佩奥写道：「他相信巴基斯坦已经开始准备核子武器进行攻击。他告诉我，印度正在考虑提升核战层级。」

蓬佩奥说：「我要求他什么都不要做，给我们1分钟时间来解决问题。」

蓬佩奥说，美国外交官说服印度和巴基斯坦，双方都没有准备发动核战。

另外，蓬佩奥忆起2018年3月担任中央情报局局长秘访平壤时，一次令人不寒而栗的谈话。

蓬佩奥引述金正恩的说法表示：「我没有想到你会出现。我知道你一直想杀死我。」

「我决定用我本身的一点幽默感来拉近彼此关系：『主席先生，我仍然试着杀死你。』」

蓬佩奥以对中国的强硬立场而闻名，他指控北京传播「武汉病毒」。

他说，川普告诉他，中国国家主席习近平「讨厌你」，并要求蓬佩奥「暂时闭嘴」，因为美国需要来自中国的医疗用品。

蓬佩奥说：「总统推文表示中共在对抗疫情方面做得很好，并称赞习近平，这让我很不高兴。」

「但我理解当时的情况--我们需要医疗设备，并为此受中共的摆布。我为总统工作，我等待时机。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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