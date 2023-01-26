乌克兰港口城市敖德萨 列入UNESCO世界遗产

（法新社巴黎25日电） 联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天不顾俄罗斯反对，将有「黑海明珠」之称的乌克兰南部港口城市敖德萨（Odesa）历史中心列入世界遗产名录。

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UNESCO世界遗产委员会的21个成员国以6票赞成、1票反对和14票弃权，同意将敖德萨的指定区域列入世界遗产名录。

去年2月入侵乌克兰的俄罗斯一再试图延后投票程序。这项投票承认该地的「杰出普世价值」和「全人类都有保护它的责任」。

在做出这项决定后，UNESCO秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）表示：「虽然战争仍在持续中，但敖德萨申遗成功体现我们的共同决心，即确保这个在世界动荡中始终屹立不倒的城市免遭进一步破坏。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）对这个决定表示欢迎。他去年10月提出将敖德萨列为世界遗产的申请，以保护敖德萨免受俄罗斯轰炸。

泽伦斯基发推文说：「今天敖德萨获得UNESCO的保护。我很感谢那些帮助保护我们的明珠免受俄罗斯侵略者攻击的伙伴。」

距离经常遭俄军空袭的首都基辅约500公里的敖德萨，同时也被列入濒危世界遗产名录中。

UNESCO表示，「这使其有机会获得更多国际技术和财政援助」来加以保护，或在必要时进行修复。

UNESCO也表示，该组织已经帮助修复敖德萨美术博物馆（Odesa Museum of Fine Arts）和敖德萨现代艺术博物馆（Odesa Museum of Modern Art）自战争开始以来所遭受的损害。

© 2023 AFP