德国SAP今年将砍3000人

（法新社法兰克福26日电） 德国软体巨擘思爱普公司（SAP）今天加入全球科技业裁员的行列，思爱普表示该公司今年拟裁汰3000人。

广告 继续浏览后续

总部设于沃尔多夫（Walldorf）的思爱普表示，该公司拟进行「定向重整计画」，以强化核心事业，提高效率。

思爱普在2022年全年财务报告中说：「这项计画预计将冲击思爱普大约2.5%的员工。」

思爱普全球员工人数约12万人左右，意味着约3000人将受到这项裁员计画的冲击。

在思爱普宣布裁员消息前，其他科技巨擘像是脸书（Facebook）母公司Meta、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、国际商业机器公司（IBM）和微软（Microsof）都已宣布裁员计画。

思爱普表示，裁员相关费用约2.5亿至3亿欧元（2.7亿至3.3亿美元）之间，这些费用大多会在2023年第一季提列。

思爱普表示，公司重整后，自2024年起，每年可望撙节3亿至3.5亿欧元，将有助于挹注战略成长领域的投资。

思爱普还表示，公司将考虑出售旗下的线上市场研究软体公司Qualtrics，此举将让公司更专注于核心的云端事业。

至于在财报方面，思爱普表示，2022全年营收309亿欧元，较前一年成长11%。

营业利益仅略高于80亿欧元，和2021年相比，衰退2%。

思爱普预估，2023年营业利益将成长10%至13%。

© 2023 AFP