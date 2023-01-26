情搜国防科技人才个资 中国工程师在美遭判8年徒刑

（法新社华盛顿25日电） 中国工程师纪超群（Ji Chaoqun，音译）今天在美国因被控将潜在吸收对象的个资提供给北京当局，遭判处8年有期徒刑。

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纪超群2013年持学生签证赴美，后来加入美国陆军预备役。他被控找寻可能被江苏省国家安全厅吸收的美国科学家和工程师。

指控称，纪超群2013年来到美国芝加哥在伊利诺理工学院（Illinois Institute of Technology）攻读工程学不久前，被中国国家安全部特工找上。

纪超群2016年从伊利诺理工学院毕业1年后，透过一项计画加入美国陆军预备役；这项计画招募具有对国家利益至关重要技能的外籍人士。

江苏省国家安全厅是中国重要情报单位，参与多项非法取得美国工业和商业机密的计画。

纪超群在2018年9月遭逮捕，被控提供中国情报单位有关8人的个资，这些人都是来自中国或台湾，已归化为美国公民，有些人是美国国防承包商。

现年约31岁的纪超群在芝加哥经过两周的审讯后，去年9月因非法充当外国政府代理人及做出虚假陈述，遭判有罪。

美国检方在与情搜有关、被告显然不是外国情报人员的案件中，时常提出上述指控。

根据美国司法部说法，纪超群是在江苏省国安厅副处长徐延军（Xu Yanjun，音译）的指示下行事。

纪超群案显然与中国近年来企图窃取奇异航空（GE Aviation）和其他航太公司的商业机密有关，包括美国军事供应商的商业机密。总部位于俄亥俄州的奇异航空是全球领先的飞机发动机制造商之一。

徐延军是这方面行动的关键人物，2018年在比利时被捕，随后引渡至美国受审。他2021年11月因从事经济间谍活动和企图窃取商业机密被判有罪，2022年11月遭判20年有期徒刑。

© 2023 AFP