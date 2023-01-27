加州舞厅枪击案华裔老板英勇夺枪 拜登致电赞体现美国精神

（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天打电话给26岁的华裔老板布兰登・蔡（Brandon Tsay，音译），称赞他日前与加州舞厅枪击案嫌犯扭打夺枪的英勇举动体现美国精神。

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拜登的推特（Twitter）帐号上传两人通电话的影片，其中可听到拜登对布兰登・蔡说：「我打电话来想问候你过得如何，谢谢你在面对危险之际，采取如此令人难以置信的行动。」

加州蒙特瑞公园市（Monterey Park）一处舞厅21日发生枪击案，造成11人丧生，72岁的枪手行凶后前往第2家位于艾罕布拉（Alhambra）的舞厅企图再开杀戒，却遭舞厅第3代老板布兰登・蔡夺枪后逃跑，隔天在和警方对峙后自戕身亡。

美国媒体报导，监视器拍到布兰登・蔡与凶嫌扭打夺枪的画面，且警方赞扬他是英雄。

拜登在电话中说：「我不认为你明白自己为这么多人做了多大的贡献，这些人可能永远没机会认识你，但我想让他们更知道你的为人。」

拜登还说：「你令我敬佩，老弟，你就是美国的化身，美国从不退缩。我们总是迎难而上，就是因为有你这样的人。」

根据通话影片，布兰登・蔡说自己「还在消化自己做的一切和当时的经历」。他也感谢拜登打电话给他，令他感到欣慰。

拜登在今天稍晚的白宫庆祝农历新年活动上，请大家为罹难者默哀片刻，并且再度赞扬布兰登・蔡的勇气，「有人在开枪，拿半自动手枪对着你，而你心中却想着他人的安危，这令人相当感动」。

拜登也赞扬警方和其他第一时间应急人员不辱使命。

© 2023 AFP