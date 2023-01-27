对乌克兰军援挑战者2型战车 英国预计3月底交付

（法新社伦敦26日电） 英国政府今天表示，交付「挑战者2型」坦克给乌克兰的目标期程是在3月底，预计下周开始训练乌军操作及维护这款战车。英国首相苏纳克说：「一切都按计画进行。」

广告 继续浏览后续

英国本月规划提供14辆「挑战者2型」（Challenger 2）坦克，成为第一个允诺向乌克兰军援重型突击车辆的西方盟友。

德国与美国也抛下长期以来的疑虑，昨天先后宣布提供战车。

苏纳克（Rishi Sunak）接受英国电台访问时表示：「我们正与乌克兰方面讨论如何以最佳方式提供战车，同时确保他们的军队获得所需要的相关训练。」

在此之前，主管国防采购事务的官员乔克（Alex Chalk）提出和德国政府类似的时间表，即于3月底提供战车。

乔克向国会表示，英国将于「下周一」开始训练乌克兰军人操作及维护挑战者2型坦克，交付战车的目标时间则在「3月底」。

乔克说，为乌克兰提供军事装备，协助他们将俄罗斯军队赶出乌国领土，和「提供军备让他们捍卫固有事物同样重要」。

德国在乌克兰及许多欧洲盟友数周来施加的压力下，总算同意向乌克兰提供德制「豹2」（Leopard 2）坦克；美国随后也宣布援助31辆美制「M1艾布兰」（M1 Abrams）坦克。

© 2023 AFP