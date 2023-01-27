将卫星影像供给俄国佣兵集团 美国制裁中国公司

（法新社华盛顿26日电） 一家中国公司涉嫌将乌克兰卫星影像提供给俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group），这让美国在国会议员推动对中国采取更强力行动之际，对该公司实施制裁。

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在白宫上周预告之后，财政部和国务院正式将瓦格纳集团列为跨国犯罪组织，并宣布一连串行动。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在声明中提到，新的制裁「将进一步限缩俄罗斯武装其战争机器的能力，这部战争机器正发动战争侵略乌克兰，造成无良的死亡和破坏」。

美国制裁目标包括中国的「长沙天仪空间科技研究院有限公司」（Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co.）；美国财政部表示，这家公司提供乌克兰的卫星影像给瓦格纳集团。

美国财政部在声明中说，「搜集这些卫星影像是为了让瓦格纳集团在乌克兰展开作战行动」；声明也宣布对长沙天仪空间科技研究院有限公司设在卢森堡的子公司实施制裁。

中国是俄罗斯的盟国，但美国大力宣传中方并未力挺俄乌战争，也拒绝提供武器给俄罗斯。

不过，美国官员一直担心中国民营企业的行动，国务次卿卢岚（Victoria Nuland）在联邦参议院今天的听证会中说：「当我们看见他们的公司违反制裁时，会告诉他们要注意。」（译者：李晋纬/核稿：曾依璇）

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