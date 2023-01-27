拜登演说大谈经济 誓阻共和党乱搞

（法新社维吉尼亚州春田26日电） 美国总统拜登今天演说时表示，他会否决共和党所提任何可能造成美国经济「混乱」的法案。

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拜登在维吉尼亚州一处管线装配工工会讲堂演说，谈论他的经济愿景。他说：「我不会让这种事发生，只要有我在就不会发生，我会否决一切。」

拜登表示，共和党籍国会议员力阻国家举债上限调高，恐导致美债违约，将在这个世界第一大经济体引发「混乱」和「痛苦」。

至于共和党提出以30%营业税取代所得税的另一大经济构想，拜登称此「几乎令人难以置信」，还说这个花招能让「百万富翁和亿万富豪」避免缴税。

拜登这场演说大谈对于美国制造业重生的承诺，为他可能在2024年大选争取连任布下战线。

拜登早已创下美国史上最高龄总统纪录，现年80岁的他尚未宣布是否寻求连任，不过预计很快会做出决定，美国经济因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情停摆后复苏的时机似乎对拜登有利。

根据美国商务部最新数据，2022年国内生产毛额（GDP）成长率为2.1%，较前一年下滑，而第4季GDP年增率为2.9%，优于预期。拜登政府官员藉此宣扬政绩，声称他们成功让美国摆脱险境。

同时，通货膨胀率连续6个月从高位缓慢但稳步下降。

部分民调显示，拜登支持率仍不高，平均仅42%。不过，鉴于共和党内极右派人马在联邦众议院有不小影响力，加上前总统川普早已摩拳擦掌，有意在2024年大选东山再起，拜登的算盘是美国人民将选择他的中间派理念，重演他在2020年大选的胜利。

此外，为强调对经济的重视，拜登今天也宣布白宫正在召集组成「投资美国内阁」（Invest in America Cabinet），成员包括商务部长、劳工部长、运输部长、财政部长、能源部长、卫生部长和环境保护署署长。

美国有线电视新闻网（CNN）引述一名政府官员说法报导，「投资美国内阁」将负责确保拜登的经济计画吸引民间投资，并在未来数年持续推动美国经济发展。

© 2023 AFP