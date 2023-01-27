日本COVID-19降级室内免戴口罩 预定5月8日生效

（法新社东京27日电） 日本首相岸田文雄今天说，日本政府将取消在室内戴口罩的建议，并下调COVID-19（2019冠状病毒疾病）在传染病法上的级别，和季节性流感相同。

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这些改变将从5月8日生效，将把COVID-19目前与结核病和严重急性呼吸道症候群（SARS）相同的级别往下调整，归入和流感相同的分类。

岸田文雄在电视转播的政府会议上说：「至于是否戴口罩，无论室内或室外，都将由个人决定。」

「我们将进一步迈向『与COVID-19共存生活』，并在家庭、学校、工作场所、社区和生活各个方面恢复正常的目标上稳步前进。」

口罩在公共场合无所不在，人们在户外也普遍佩戴，尽管政府已经说过，在不拥挤的环境下，户外没有必要戴口罩。

即使在2020年COVID-19爆发之前，许多日本人在感冒、花粉热或者冬天预防疾病时，都会使用口罩。

主要媒体的民调显示，即使政府取消规定，大多数人仍将继续戴口罩，以维护公共卫生。

这些改变意味着，从5月8日━日本「黄金周」假期结束后━COVID-19患者及其密切接触者不必隔离了。

韩国也计划从1月30日起取消室内戴口罩的规定，而中国则是防疫政策大转弯松绑严格的「清零」政策。

© 2023 AFP