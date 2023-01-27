跟进美德 加国宣布提供乌克兰豹2战车

（法新社渥太华26日电） 加拿大今天表示将跟进美国、德国等国家，供应乌克兰重型战车来对抗俄罗斯军队，将交付4辆可全面作战的豹式（Leopards）战车。

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加拿大国防部长安南德（Anita Anand）在记者会上说，「这4辆战车已做好战斗准备，将在接下来几周内部署」，还说加拿大提供的战车数量最后可能会提高。

安南德说，加国将派遣专家训练乌克兰士兵操作这些战车。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）大力施压西方盟国供应重型战车，本周有愈来愈多西方盟国回应泽伦斯基的诉求。

在其他欧洲国家紧迫施压下，德国昨天一改先前立场，同意供应14辆德制豹2（Leopard 2）战车给乌克兰，挪威同天也说将运送豹2战车到乌克兰，瑞典则表示不排除跟进。

美国总统拜登昨天也宣布，美国政府将运送31辆美制M1艾布兰（M1 Abrams）战车到乌克兰，不过最快可能要到明年才能交付。

德制豹2战车被视为是世界上性能最好的战车车型之一，而豹2被普遍使用，意味着战车备件和弹药都能轻易取得。

安南德说：「由于其出色的机动性、火力和抵抗力，这些重装甲和高度防护的车辆在战场上为士兵提供战术优势。」

加拿大目前拥有82辆德制豹式战车，但并非每辆都做好作战准备。

© 2023 AFP