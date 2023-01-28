欧盟与中国在立陶宛和专利上争端 WTO将介入调查

（法新社日内瓦27日电） 一位驻瑞士日内瓦的贸易官员今天表示，世界贸易组织（WTO）将指派专家，来审查欧洲联盟（EU）对中国有关专利及对立陶宛实施贸易限制等议题提出的2件申诉。

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这位要求匿名的官员透露，派员调查的决定，是在世贸的争端解决机构（Dispute Settlement Body, DSB）今天会议上做出。

中国是欧盟最大的贸易伙伴，但此刻世贸的争端解决机制遭到严重削弱，因此这些案件将使世贸背负棘手挑战。

布鲁塞尔最先在1年前发起争端解决行动，在与中方协商不成后，欧盟在2022年12月首度要求世贸成立专家小组介入这2起案件，但遭到中国否决。不过根据世贸规则，在此情况下，第2度要求实际上会自动获准。

有关立陶宛的案件，是针对中国鉴于这一欧盟成员国与台湾强化关系，而自2021年底对立陶宛实行贸易限制。

欧盟指控北京对于中国与立陶宛的进出口贸易实施歧视性及胁迫性措施、且反对含有立陶宛内容的欧盟货品外销中国。

欧盟执行委员会（European Commission）曾表示，中国基于卫生理由禁止立陶宛的酒类、牛肉、乳品、木材、泥炭与小麦进口，并无正当性。北京则否认对立陶宛采取胁迫措施。

至于专利争议一案，是针对中国法院在2020年8月裁决，禁止高科技专利的欧盟所有权人向欧盟法院寻求保护他们的智慧财产，布鲁塞尔对此提出挑战。

欧盟执委会2022年12月指出，「中国制造商请求这些禁诉令，是要施压专利所有权人给他们更便宜管道来取得欧洲技术」。

透露消息的贸易官员表示，北京代表在今天会议上告诉世贸争端解决机构，中国对于欧盟决定坚持要求专家小组介入感到遗憾，中方也会强力捍卫自身措施的合法性。

这名官员还说，包括美国、英国、瑞士、挪威、俄罗斯、印度和巴西等数个国家在会议上表示，它们保留以第三方身分参与解决争端程序的权利。

世贸专家小组提交裁决可费时数年，且自2019年底以来，就这些裁决提出上诉变得更困难，因为经过美国多年不懈反对后，如同世贸最高法院的上诉机构（Appellate Body）已暂停运作。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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