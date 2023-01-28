美共和党全委会主席赢得连任 川普恭喜大胜

（法新社加州达纳角27日电） 美国共和党今天票选结果显示，共和党全国委员会主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）赢得连任。前总统川普随即恭喜她大胜。

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票选结果出炉后，川普随即在他的社群平台Truth Social上表示：「恭喜麦丹尼尔大胜，连任共和党全委会主席。」

拥有168名成员的共和党全国委员会（Republican National Committee）今天在加州达纳角（Dana Point）一座豪华度假村集会，现任主席麦丹尼尔成功挡住来自律师狄隆（Harmeet Dhillon）的挑战。

麦丹尼尔被认为是川普支持的人选，狄隆则获佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）相挺。

麦丹尼尔赢得111票，击败拿下51票的狄隆，而枕头商人林德尔（Mike Lindell）仅4票。

麦丹尼尔说：「在我们所有人团结下，民主党将在2024年（大选）听到我们的声音。」

川普是目前唯一宣布角逐2024年总统大选的人，但外界普遍预期迪尚特也会宣布参选。迪尚特在去年11月期中选举顺利连任佛州州长，声势上扬。

迪尚特在票选前夕表态支持狄隆，与国会中的民粹右翼共和党人结盟。

他告诉数位新闻网站「佛罗里达之音」（Florida's Voice）：「我认为我们需要改变，需要有一些新血。」

政治学家希勒（Wendy Schiller）说，狄隆和麦丹尼尔之争，形同迪尚特与川普之间的代理人之争。

她告诉法新社，迪尚特正试图藉由支持这名有更极端国会议员相挺的局外人来击败右翼的川普。

希勒说：「迪尚特正试图将自己塑造成党内未来领袖。会想积极参与这次选举没有其他理由，除非是有意竞选总统。」

© 2023 AFP