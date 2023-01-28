美国拟松绑男同志限制 捐血前免禁欲3个月

（法新社华盛顿27日电） 美国食品暨药物管理局今天拟议进一步放宽爱滋病盛行年代对男同志及双性恋男性订定的捐血限制，未来这2类对象捐血之前将免禁欲3个月，并采个案方式评估相关风险。

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根据现行政策，男同志与双性恋的男性，即使只有单一性伴侣，也得禁欲3个月才能捐血。

美国食品暨药物管理局（FDA）拟议的新规定将废除禁欲3个月要求，并采个案方式评估相关风险。

所有捐血者都会接受人类免疫缺乏病毒（HIV）检测，不过如果有人服用暴露爱滋病前预防性投药，不见得都能立刻验出。

在1980年代爱滋病流行高峰期间，美国食药局对男同志施行终生捐血禁令，以防HIV病毒透过血液制品传播。2015年虽取消禁令，但男同志及双性恋男性仍须禁欲1年才能捐血。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之初血库告急，2020年4月将禁欲期缩短至目前的3个月。

根据新版捐血指引，所有潜在的捐血者在问卷中都会被问到，过去3个月内是否有新的或多个性伴侣。只要过去3个月没有与新的性伴侣或多名性伴侣肛交者都符合捐血条件，有上述行为者将延后捐血。

美国食药局表示，HIV检测呈现阳性或感染爱滋的服药者，仍不得捐血。

这份新版指南即起60天将开放民众表达意见，后续将进入审核及定案等程序。

© 2023 AFP